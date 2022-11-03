Акторка Ксенія Мішина розповіла про глибоку зачистку свого оточення і розкритикувала чиновників, які засуджують президента Володимира Зеленського.

В Instagram Ксенія зізналася, з самого початку війни її оточували люди, які запевняли в тому, що в Україні нічого доброго не буде. Каже, існував маленький відсоток і того, що все може обернутися на нашу користь, але загальний настрій був негативним і сумним.

– Я завжди намагаюся витікати з таких настроїв самостійно, але, погодьтеся, це вкрай складно коли навколо невіруючі. І в один момент сталася глибока зачистка мого оточення. Я вирішила спілкуватися виключно з позитивно-налаштованими людьми, бачити простір переможцем, бачити гарне майбутнє і випромінювати плюси, – зазначила Мішина.

Зізнається, іноді виявляється в серйозних компаніях, де від досить високопоставлених людей чує ниття, негатив і критику нашої влади.

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– Тоді я думаю: – Ви тупий? Або просто з іншого світу? По-перше, можна елементарно прорахувати можливості країни-агресора і з попереднього її досвіду. Наприклад, вони намагалися взяти Чечню, з населенням в мільйон чоловік, без підтримки її всім світом – вісім років! І не взяли, а купили! Купили! – наголосила акторка.

По-друге, каже Ксенія, вона б ввела в законодавство країни статтю на час війни про те, щоб жоден громадянин України не наважувався поширювати негативні чутки про свого президента.