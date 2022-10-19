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Обклеїв квітами авто і запросив на побачення: у Мішиної з’явився таємний залицяльник

19 Жовтня 2022, 11:54
Микола Олефіренко редактор розділу Lifestyle
Ксенія Мішина

Акторка Ксенія Мішина розповіла про оригінальний сюрприз від загадкового чоловіка. Незнайомець запросив зірку на побачення, прикрасивши автомобіль квітами та повітряними кулями.

Про це Ксенія розповіла шанувальникам в Instagram.

– Прийшла на паркінг і просто завмерла. Це шок, у мене немає слів, – розпочала історію Мішина.

Артистка показала, як її Jaguar прикрасив невідомий чоловік букетом червоних троянд, повітряними кульками та білим ведмедиком. Серед усіх цих подарунків зірка виявила записку, де її запросили на побачення.

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– Привіт, Ксеніє. Я хотів, щоб ти посміхнулася. Якщо це сталося, то все робилося не дарма. Ще я хотів би тебе запросити на побачення. Знаю, що в тебе багато питань, і це все здається трохи дивним, але скоро ти все зрозумієш. Побачення буде у четвер о 19:00. Сподіваюся, ти приймеш моє запрошення, подробиці будуть пізніше, – йдеться у посланні.

Після цього Мішина їздила на прикрашеному авто Києвом, і це привернуло увагу правоохоронних органів.

Мишина

– Зупинила поліція, і сказали, щоб я зняла квіти, адже вони летять на задні машини. Але це ж прикольно. Їдеш, і квіточка прилетить, – розповідає історію Ксенія.

Далі зірка показала свої подарунки за допомогою знімка в ліфті, але й після цього на неї чекав сюрприз.

Мишина

Як виявилось, квіти їй принесли прямо до будинку за допомогою доставки.

Мишина

Нагадаємо, що днями Мішина розповіла про близьких людей в окупованому Криму. Артистка зазначає, що півострів Україні потрібний, і це її рідна земля, куди вона хоче їздити до батьків.

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