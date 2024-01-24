Блогерка-мільйонник Таня Парфільєва розповіла, що її будинок постраждав під час російського масштабного ракетного обстрілу 23 січня.

Ракета РФ пошкодила будинок Парфільєвої під Києвом

Тетяна зазначила, що хайпитися на цій темі не збирається, однак вирішила заспокоїти підписників, які цікавилися, чому вона не виходить на зв’язок. Вся справа в тому, що будинок блогерки під Києвом постраждав від ракетної атаки 23 січня. В Instagram-stories вона показала наслідки.

Так, у будинку блогерки розбилося панорамне вікно, осколки якого посипалися на ліжко.

Зараз дивляться

– Усі цілі, і це найголовніше. Але в мене такий шок, що потрібен час, щоб прийти до тями, – сказала Парфільєва.

На перший час Парфільєва разом із чоловіком Іваном вирішила закрити вибите вікно фанерою. Тетяна зазначила, що все матеріальне відбудується, головне, що всі живі.

– Будь ласка, не ігноруйте тривогами. Хоча б дві стіни і подалі від вікон. Бережіть себе, – написала блогерка.

У будинок під Києвом Парфільєва разом із чоловіком і їхнім маленьким сином переїхала тільки восени.

Фото: Тетяна Парфільєва