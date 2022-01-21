Організатори міжнародного пісенного конкурсу Євробачення 2022 представили логотив та слоган. До речі, конкурс проходитиме в італійському місті Турін.

Одним із найочікуваніших аспектів будь-якого Євробачення є візуальна ідентичність і те, як вона пов’язана з містом-організатором та шоу, яке вони хочуть показати. Ми раді презентувати логотип Turin 2022, а також новий слоган, – заявили в прес-службі Євробачення.

Звук краси, – так звучить слоган Євробачення 2022 у Турині.

Також було презентовано логотип конкурсу. Проте організатори чомусь не захотіли одразу розкривати, чому саме такий логотип було обрано. Про те, чим було надихнуто логотип, а також історію походження декорацій нового конкурсу розкажуть у понеділок, 24 січня.

Тому поки нам залишається милуватися лише зображенням.

Де та коли буде проходити Євробачення 2022

8 жовтня організатори конкурсу оголосили, що Євробачення пройде в Турині (Італія).

– Турин – ідеальне місто-господар 66-го Євробачення. Як ми бачили під час зимових Олімпійських ігор 2006 року, PalaOlimpico перевершує всі вимоги, необхідні для проведення глобального заходу такого масштабу, і ми були дуже вражені ентузіазмом і відданістю міста Турин, який у травні наступного року зустріне тисячі уболівальників, – підкреслив виконавчий супервайзер Євробачення Мартін Естердал.

Гранд-фінал відбудеться у суботу 14 травня в PalaOlimpico, а півфінали – 10 і 12 травня.