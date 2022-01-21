Организаторы международного песенного конкурса Евровидение 2022 представили логотив и слоган. Кстати, конкурс будет проходить в итальянском городе Турин.

— Одним из самых ожидаемых аспектов любого Евровидения является визуальная идентичность и то, как она связана с городом-организатором и шоу, которое они хотят показать. Мы рады представить логотип Turin 2022, а также новый слоган, — заявили в пресс-службе Евровидения.

Звук красоты, — так звучит слога Евровидения 2022 в Турине.

Также был презентован логотип конкурса. Однако организаторы почему-то не захотели сразу раскрывать, почему именно такой логотип был выбран. О том, чем был вдохновлен логотип, а также историю происхождения декораций нового конкурса расскажут в понедельник, 24 января.

Поэтому пока нам остается любоваться лишь изображением.

Где и когда будет проходить Евровидение 2022

8 октября организаторы конкурса обьявили, что Евровидение 2022 пройдет в Турине (Италия).

— Турин — идеальный город-хозяин 66-го Евровидения. Как мы видели во время зимних Олимпийских игр 2006 года, PalaOlimpico превосходит все требования, необходимые для проведения глобального мероприятия такого масштаба, и мы были очень впечатлены энтузиазмом и приверженностью города Турин, который в мае следующего года встретит тысячи болельщиков, — подчеркнул исполнительный супервайзер Евровидения Мартин Эстердал.

Гранд-финал состоится в субботу 14 мая в PalaOlimpico, а полуфиналы — 10 и 12 мая.