Зірка Голлівуду Вілл Сміт вперше прокоментував відверте інтервʼю своєї дружини Джади Пінкет Сміт, в якому вона розкрила чимало досі невідомих подробиць свого особистого життя.

За словами актора, спогади Джади ніби “змусили його прокинутися”. Також він зрозумів, що його дружина є сильнішою та емпатичнішою, ніж він собі уявляв.

– Коли ти провів з кимось більше половини свого життя, настає свого роду емоційна сліпота, і ти можеш занадто легко втратити чутливість до прихованих нюансів і витонченої краси, – дещо загадково відреагував Сміт на розповідь дружини.

Втім, скидається на те, що він радше підтримує її бажання відверто розповісти про їхні стосунки. Це тим більше показово, враховуючи, що спогади та одкровення Джади Пінкет Сміт потягнули за собою обговорення їхнього шлюбу. Зокрема, прихильники актора заговорили про те, що в своїх мемуарах дружина намагалася зачепити гідність зірки Людей в чорному.

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Відверті розповіді акторки про особисте життя прозвучали на тлі виходу її книги Worthy, яку вже називають такою, що захоплює, є до болю чесною та все одно надихає. Презентація видання запланована на вівторок, 17 жовтня. В своїх інтервʼю Джада приголомшила зізнанням про те, що вони з Віллом Смітом вже сім років живуть окремим життям, проте офіційно не розлучаються.