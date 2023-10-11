Актор Вілл Сміт і акторка Джада Пінкетт-Сміт розійшлися. Але зробило подружжя це не зараз, а сім років тому.

За словами Джади, офіційно вони не розлучені, але живуть роздільним життям з 2016 року. Пінкетт-Сміт пояснила це тим, що вони втомилися від спроб зберегти шлюб, проте точної причини не назвала.

– До 2016 року ми просто втомилися від спроб зберегти шлюб. Я думаю, що ми обидва все ще застрягли у своїх фантазіях про те, якою, на нашу думку, має бути інша людина, – поділилася Джада.

Крім того, акторка розповіла, що вони вже жили окремо в той момент, коли Вілл Сміт дав ляпаса Крісу Року на Оскарі 2022 за невдалий жарт на адресу Джади.

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– Я подумала, що це постанова і що Вілл нізащо не зможе його вдарити. Тільки коли він почав повертатися до свого крісла, я вже зрозумів, що це не жарт, – згадує 52-річна акторка.

Що стосується їхнього майбутнього з 55-річним Віллом, вони поки що ще розбираються в цьому питанні.

– Ми разом виконали дуже важку роботу. Зараз у нас виникло глибоке кохання одне до одного, і ми збираємося з’ясувати, що з цього вийде, – поділилася Джада.

Джада і Вілл одружилися в 1997 році. У пари двоє спільних дітей: 22-річна донька Віллоу Каміль Рейн і 25-річний син Джейден Крістофер Саєр.

У 2020 році Джада зізналася, що вона закрутила роман зі співаком Августом Альсіною, будучи в шлюбі.