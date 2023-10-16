Звезда Голливуда Уилл Смит впервые прокомментировал откровенное интервью своей жены Джады Пинкет Смит, в котором она раскрыла немало до сих пор неизвестных подробностей своей личной жизни.

По словам актера, воспоминания Джады будто “заставили его проснуться”. Также он понял, что его жена является более сильной и эмпатичной, чем он себе представлял.

— Когда ты провел с кем-то больше половины своей жизни, наступает своего рода эмоциональная слепота, и ты можешь слишком легко потерять чувствительность к скрытым нюансам и утонченной красоте, — несколько загадочно отреагировал Смит на рассказ жены.

Впрочем, похоже на то, что он скорее поддерживает ее желание откровенно рассказать об их отношениях. Это тем более показательно, учитывая, что воспоминания и откровения Джады Пинкет Смит потянули за собой обсуждение их брака. В частности, поклонники актера заговорили о том, что в своих мемуарах жена пыталась задеть достоинство звезды Людей в черном.

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Откровенные рассказы актрисы о личной жизни прозвучали на фоне выхода ее книги Worthy, которую уже называют захватывающей, до боли честной и все равно вдохновляющей. Презентация издания запланирована на вторник, 17 октября. В своих интервью Джада ошеломила признанием о том, что они с Уиллом Смитом уже семь лет живут отдельной жизнью, однако официально не разводятся.