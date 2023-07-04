Блогерка Даша Квіткова розповіла про свої ранкові та вечірні ритуали. Секретами краси, які допомагають Даші Квітковій мати ефектний вигляд, вона поділилася за лаштунками шоу Хто зверху? на Новому каналі.

Квіткова зізнається, щоранку вмивається холодною водою і прикладає до обличчя лід. Або приймає холодний душ. Це допомагає від набряків, особливо після недосипу.

– Контрастний душ заряджає та відновлює, тому це моє ранкове правило номер один. Знаю, як це некомфортно звучить, а зробити ще важче, але такий ритуал справді допомагає розігнати лімфу і зменшити набряки на обличчі. Далі в мене обов’язково спорт. Це не просто хороша звичка для тіла, а й чудовий спосіб звільнитися від непотрібних думок чи злості. Я люблю силові вправи. Інколи можу прийти до тренера і сказати: “Хочу, щоб сьогодні було боляче”. А потім працюю на 200% зі ста можливих. Лише так бачу результат, – каже блогерка.

Після таких ранкових ритуалів у Даші за планом смачний сніданок і безліч щоденних справ. А потім, ввечері, неодмінно треба добре відпочити та відновитися.

– Коли вкладаю сина спати, починається час для себе. Я спокійно вмиваюся, приймаю душ, можу навіть попрацювати. Наодинці! Але обов’язково врешті сідаю на диван, вмикаю серіал, іноді навіть супердивний, якийсь підлітковий, і дивлюся. Головне, щоб голова відключилася. Або ж ще до мене можуть прийти друзі, і ми просто сидимо лялякаємо. Є, до речі, головне правило: я ніколи не п’ю на ніч чай. Від нього на ранок з’являються набряки (усміхається), – додає Квіткова.