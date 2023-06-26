Блогерка Даша Квіткова відповіла на головні запитання своїх фанатів – про зради в шлюбі та нинішні стосунки. Зірка втомилася відповідати на однотипні запитання, тож тепер розкрила подробиці свого особистого життя в Instagram.

Перше запитання стосується життя з Микитою Добриніним, з яким Квіткова офіційно розлучилася тільки в червні 2023 року. Даша заявила, що вона не зраджувала, коли була у шлюбі.

Друге питання стосується знайомих Квіткової – блогера Ігоря Лаченкова та продюсера Євгена Таллера. Раніше користувачі мережі припускали, що у Даші могли бути не тільки дружні стосунки з цими чоловіками.

– Я не була і не перебуваю у стосунках з Ігорем і Женею – це хе*ня висмоктана з пальця, – заявила Квіткова.

Нещодавно Даша розповіла про знайомство з приємним чоловіком. Щоправда, блогерка подряпала йому автомобіль, оскільки не розрахувала відстань, коли виїжджала з двору. Зрештою, водій заспокоїв її та попросив завезти його транспорт на переклеювання плівки на СТО.

Раніше Квіткова прокоментувала розлучення з Добриніним. Блогерка зізналася, що зараз не готова говорити про особисте. Досвід показав, що краще це залишати в тиші, поки не буде готовою розповісти про важливу людину своїм фанатам.