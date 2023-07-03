Шеф-кухар Євген Клопотенко розповів, що зробить наступного дня після перемоги України в повномасштабній війні з РФ. Кулінар хоче наварити борщу і пригощати ним усіх охочих.

Каже, придумав, що в його ресторанах на честь святкування буде безплатна їжа та напої.

– Наварю 100 або 200 літрів борщу і буду на вулиці розливати всім охочим. І буду обійматися з усіма. Ось так я собі уявляю! Потрібно, щоб була масова така енергія, щоб масово всі гуляли, кричали і святкували, – поділився планами Клопотенко на шоу Жені Яновича 20:23.

Хоче, щоб усі розуміли, що “завтра” кожному потрібно прокинутися і відновлювати країну, а “сьогодні” треба віддати всю енергію, яку ми в собі тримали весь час війни.

– І ось, я думаю, що сам у цей потік увійду і буду всіх безкоштовно пригощати. Усе, що в мене буде, я віддам людям, – сказав Євген.

Нагадаємо, що Клопотенко посприяв тому, щоб український борщ став нематеріальною культурною спадщиною ЮНЕСКО.

Фото: Євген Клопотенко