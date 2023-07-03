Шеф-повар Евгений Клопотенко рассказал, что сделает на следующий день после победы Украины в полномасштабной войне с РФ. Кулинар хочет наварить борща и угощать им всех желающих.

Говорит, придумал, что в его ресторанах в честь празднования будет бесплатная еда и напитки.

— Наварю 100 или 200 литров борща и буду на улице разливать всем желающим. И буду обниматься со всеми. Вот так я себе представляю! Нужно, чтобы была массовая такая энергия, чтобы массово все гуляли, кричали и праздновали, — поделился планами Клопотенко на шоу Жени Яновича 20:23.

Хочет, чтобы все понимали, что “завтра” каждому нужно проснуться и восстанавливать страну, а “сегодня” надо отдать всю энергию, которую мы в себе держали все время войны.

— И вот, я думаю, что сам в этот поток войду и буду всех бесплатно угощать. Все, что у меня будет, я отдам людям, — сказал Евгений.

Напомним, что Клопотенко поспособствовал тому, чтобы украинский борщ стал нематериальным культурным наследием ЮНЕСКО.

Фото: Евгений Клопотенко