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Зустріч з друзями: Джо Байден показав фото з Біллі Айліш та її братом

10 Лютого 2022, 15:26
Валентина Чорна редакторка розділу Lifestyle
Джо Байден, Біллі Айліш
Джерело: Depositphotos

Президент США Джо Байден опублікував спільне фото з американською співачкою Біллі Айліш та її братом, композитором Фіннеасом О’Коннеллом.

Знімок був зроблений у Білому домі, куди Байден особисто запросив артистів.

– Коли я почув, що мої друзі Біллі Айліш та Фіннеас приїхали до міста, щоб виступити з шоу, я зрозумів, що маю запросити їх до Білого дому. Радий бачити вас і вашу сім’ю – і я радий, що ви познайомилися з Командором (цуценя німецької вівчарки, – Ред.) – підписав фото Джо Байден.

Біллі Айліш приїхала до Вашингтона, щоб виступити з концертом, який став частиною її світового турне Happier Than Ever. Білий дім також відвідали батьки музикантів.

Варто зазначити, що артистка виступала на підтримку Байдена під час його кампанії у 2020 році. А нещодавно виконавиця звернулася до президента з петицією, пов’язаною із правами тварин.

Раніше Біллі Айліш врятувала фанатку на своєму концерті в Атланті. Артистка зупинила шоу, оскільки помітила, що дівчині із залу потрібна допомога – вона почала задихатися.

Виявилося, що в Біллі був із собою інгалятор, який її помічники передали шанувальниці. Виконавиця сказала, що продовжить виступ лише після того, як дівчині стане краще, а також нагадала про правила безпеки під час концерту.

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Теги
Біллі Айліш , Джо Байден
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