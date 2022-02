Президент США Джо Байден опублікував спільне фото з американською співачкою Біллі Айліш та її братом, композитором Фіннеасом О’Коннеллом.

Знімок був зроблений у Білому домі, куди Байден особисто запросив артистів.

– Коли я почув, що мої друзі Біллі Айліш та Фіннеас приїхали до міста, щоб виступити з шоу, я зрозумів, що маю запросити їх до Білого дому. Радий бачити вас і вашу сім’ю – і я радий, що ви познайомилися з Командором (цуценя німецької вівчарки, – Ред.) – підписав фото Джо Байден.

When I heard my friends @billieeilish and @finneas were in town for a show, I knew I had to invite them over to the White House. Great to see you and your family — and I’m glad you got to meet Commander. pic.twitter.com/6glg618sil

— President Biden (@POTUS) February 10, 2022