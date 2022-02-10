Президент США Джо Байден опублікував спільне фото з американською співачкою Біллі Айліш та її братом, композитором Фіннеасом О’Коннеллом.

Знімок був зроблений у Білому домі, куди Байден особисто запросив артистів.

– Коли я почув, що мої друзі Біллі Айліш та Фіннеас приїхали до міста, щоб виступити з шоу, я зрозумів, що маю запросити їх до Білого дому. Радий бачити вас і вашу сім’ю – і я радий, що ви познайомилися з Командором (цуценя німецької вівчарки, – Ред.) – підписав фото Джо Байден.

When I heard my friends @billieeilish and @finneas were in town for a show, I knew I had to invite them over to the White House. Great to see you and your family — and I’m glad you got to meet Commander. pic.twitter.com/6glg618sil — President Biden (@POTUS) February 10, 2022

Біллі Айліш приїхала до Вашингтона, щоб виступити з концертом, який став частиною її світового турне Happier Than Ever. Білий дім також відвідали батьки музикантів.

Варто зазначити, що артистка виступала на підтримку Байдена під час його кампанії у 2020 році. А нещодавно виконавиця звернулася до президента з петицією, пов’язаною із правами тварин.

Раніше Біллі Айліш врятувала фанатку на своєму концерті в Атланті. Артистка зупинила шоу, оскільки помітила, що дівчині із залу потрібна допомога – вона почала задихатися.

Виявилося, що в Біллі був із собою інгалятор, який її помічники передали шанувальниці. Виконавиця сказала, що продовжить виступ лише після того, як дівчині стане краще, а також нагадала про правила безпеки під час концерту.