Американська співачка Біллі Айліш допомогла своїй шанувальниці під час виступу на State Farm Arena в Атланті. Артистка помітила, що дівчині стало зле.

Айліш зупинила шоу, оскільки помітила, що дівчині потрібна допомога – вона почала задихатися. Співачка поцікавилася, що відбувається, а потім попросила у своєї команди допомогти.

Виявилося, що в Біллі був із собою інгалятор, який її помічники передали шанувальниці.

Виконавиця сказала, що продовжить виступ лише після того, як дівчині стане краще, а також нагадала про правила безпеки під час концерту.

– Дайте їй трохи часу. Не юрбіться… Я чекаю, доки всі будуть у порядку, поки що я не продовжуватиму, – заявила Айліш.

Її фраза була відсиланням до виступу репера Тревіса Скотта на фестивалі Astroworld восени 2021 року, де через сильну тисняву загинули і постраждали люди.

Варто зазначити, що фанати кричали артисту, щоб він припинив концерт. Зрештою, він завершив виступ.

Згодом Тревіс Скотт дав перше інтерв’ю після трагедії. Музикант заявив, що не помітив прохання натовпу про зупинення концерту. За словами репера, почути глядачів йому завадили гучна музика, освітлення та піротехнічні елементи його виступу.