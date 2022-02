Президент США Джо Байден опубликовал совместное фото с американской певицей Билли Айлиш и ее братом, композитором Финнеасом О’Коннеллом.

Снимок был сделан в Белом доме, куда Байден лично пригласил артистов.

— Когда я услышал, что мои друзья Билли Айлиш и Финнеас приехали в город, чтобы выступить с шоу, я понял, что должен пригласить их в Белый дом. Рад видеть вас и вашу семью – и я рад, что вы познакомились с Командором (щенок немецкой овчарки, — Ред.) – подписал фото Джо Байден.

When I heard my friends @billieeilish and @finneas were in town for a show, I knew I had to invite them over to the White House. Great to see you and your family — and I’m glad you got to meet Commander. pic.twitter.com/6glg618sil

— President Biden (@POTUS) February 10, 2022