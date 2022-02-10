Президент США Джо Байден опубликовал совместное фото с американской певицей Билли Айлиш и ее братом, композитором Финнеасом О’Коннеллом.

Снимок был сделан в Белом доме, куда Байден лично пригласил артистов.

— Когда я услышал, что мои друзья Билли Айлиш и Финнеас приехали в город, чтобы выступить с шоу, я понял, что должен пригласить их в Белый дом. Рад видеть вас и вашу семью – и я рад, что вы познакомились с Командором (щенок немецкой овчарки, — Ред.) – подписал фото Джо Байден.

When I heard my friends @billieeilish and @finneas were in town for a show, I knew I had to invite them over to the White House. Great to see you and your family — and I’m glad you got to meet Commander. pic.twitter.com/6glg618sil — President Biden (@POTUS) February 10, 2022

Билли Айлиш приехала в Вашингтон, чтобы выступить с концертом, который стал частью ее мирового турне Happier Than Ever. Белый дом также посетили родители музыкантов.

Следует отметить, что артистка выступала в поддержку Байдена во время его кампании в 2020 году. А недавно исполнительница обратилась к президенту с петицией, связанной с правами животных.

Ранее Билли Айлиш спасла фанатку на своем концерте в Атланте. Артистка остановила шоу, поскольку заметила, что девушке из зала нужна помощь – она задыхалась.

Оказалось, что у Билли был с собой ингалятор, который ее помощники передали поклоннице. Исполнительница сказала, что продолжит выступление только после того, как девушке станет лучше, а также напомнила о правилах безопасности во время концерта.