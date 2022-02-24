Украинский певец Иван Дорн обратился к россиянам с призывом остановить войну против Украины.

Музыкант обнародовал эмоциональное видеообращение, в котором отметил, что сегодня, 24 февраля, его страна проснулась от взрывов, поскольку государственные власти Российской Федерации развернули полномасштабную войну.

— Сейчас обращаюсь к россиянам, для которых мое слово, я надеюсь, еще что-то значит. Я призываю вас остановить эту катастрофу. Я призываю вас не учавствовать в этой убийственной войне. Нам никто не нужен, мы сами хотим вершить нашу судьбу, — сказал Дорн.

Он также обратился к российским коллегам с аудиторией и попросил их передать, что Украине никто не нужен, поскольку мы независимое суверенное государство.

— Пожалуйста, давайте вместе остановим эту катастрофу. Не молчите. Украина, я с тобой. Держись, моя родная! — сказал музыкант.

24 февраля началось вторжение российских войск на территорию Украины. Имперские амбиции президента РФ, вылившиеся во время войны в нашей стране, волнуют весь мир.

Ранее мы писали, что российские звезды выступили против войны в Украине, среди которых Максим Галкин, Моргенштерн, Иван Ургант, Ксения Собчак и многие другие.