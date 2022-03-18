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ЗСУ і тут не відстає: як матюкливий польський хіт про Путіна підірвав TikTok

19 Березня 2022, 00:15
Євгенія Шапоренко журналістка розділу Lifestyle
ЗСУ і тут не відстає: як матюкливий польський хіт про Путіна підірвав TikTok
Джерело: Depositphotos

Після вторгнення РФ в Україну лише лінивий не кляв Володимира Путіна нецензурними словами. А ось польський репер Cypis навіть написав трек про Путіна, в якому криє російського президента останніми словами.

Пісня одразу полюбилася українським слухачам, в зокрема в TikTok. На платформі безліч відео з цією піснею. Крім того, навіть наші бійці ЗСУ, коли мають якісь хвилини для перепочинку, підтримали тренд. Тому наші захисники не лише мужні, а й пластичні.

 

Ба більше, матюкливий польський хіт про Путіна вже зібрав понад сім млн переглядів на YouTube.

Композиція Cypis стала популярною і в чартах Apple Music. В Україні вона посідає третє місце. А ось у Spotify – 15.

Своєю піснею артист підтримав Україну та показав протест проти агресії з боку Кремля.

– Сьогодні кожен із нас може бути корисним Україні. В рамках акції Protest wyspiewany ви можете допомогти подарунком, словом чи творчістю, – закликав поляків не бути байдужими до трагедії українців репер Cypis.

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Теги
Війна в Україні , Польша
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