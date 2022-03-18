После вторжения РФ в Украине только ленивый не проклинал Владимира Путина нецензурными словами. А вот польский рэпер Cypis даже написал трек о Путине, в котором кроет российского президента последними словами.

Песня сразу полюбилась украинским слушателям, в частности, в TikTok. На платформе множество видео с этой песней. Кроме того, даже наши бойцы ВСУ, когда есть какие-то минуты для передышки, поддержали тренд. Поэтому наши защитники не только мужественны, но и пластичны.

Более того, матерный польский хит о Путине уже собрал более семи миллионов просмотров на YouTube.

Композиция Cypis стала популярна и в чартах Apple Music. В Украине она занимает третье место. А вот в Spotify – 15.

Своей песней артист поддержал Украину и показал протест против агрессии со стороны Кремля.

– Сегодня каждый из нас может быть полезен Украине. В рамках акции Protest wyspiewany вы можете помочь подарком, словом или творчеством, — призвал поляков не быть равнодушными к трагедии украинцев рэпер Cypis.