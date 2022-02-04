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Зручні речі можуть бути красивими: Юлія Зорій про участь у Ukrainian Fashion Week

4 Лютого 2022, 13:01
Валентина Чорна редакторка розділу Lifestyle Олена Астахова Журналістка Факти ICTV
Юлія Зорій
Джерело: Юлія Зорій

Ведуча програми Ранок у великому місті на ICTV Юлія Зорій взяла участь у Ukrainian Fashion Week 2022.

В ексклюзивному коментарі Фактам ICTV Юлія розповіла, що не вперше дефілює на подіумі. Її дебют на Тижні моди відбувся ще два роки тому.

За цей час атмосфера UFW дуже змінилася, оскільки через пандемію коронавірусу всі відзвичаїлись від участі у масових заходах.

На подіум Юлія Зорій вийшла у вбранні від бренду JULIYA KROS. Телеведуча зізналася, що своїм одягом дизайнерка хоче показати жінкам, наскільки круто бути розумною.

– JULIYA KROS має таку інтелектуальну моду, вона хоче показати жінкам, наскільки круто бути розумною, бути десь недосказаною та недопоказаною. Ось ця асиметричність, деконструкція крою. Особисто мені таке дуже подобається, мені таке імпонує! Я дуже люблю підкресленість в образі та зручність, – сказала Юлія.

Юлія Зорій

Юлія додала, що в цьому одязі їй було дуже зручно. Ба більше, телеведуча почувалася красивою та жіночною.

– Тут немає якихось рюшок, але є дуже класні елементи, які можна комбінувати. Зручні речі можуть бути красивими і підкреслювати щось. Ось в цій сукні, цій асиметрії та деталях якраз ця філософія витримана і закладена! Мені пощастило, я одягла це і зрозуміла, що мені зручно і класно! – підсумувала телеведуча.

Нагадаємо, що Ukrainian Fashion Week проходить в Києві з 3 по 6 лютого. Дизайнери представляють колекції осінь-зима 2022-2023.

Захід проводиться у phygital-форматі. Розклад Ukrainian Fashion Week 2022/23 – дивіться на Фактах ICTV.

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Теги
Ukrainian fashion week , Ведучі ICTV , Юлія Зорій
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