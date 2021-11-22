Українська телеведуча програми Ранок у великому місті на ICTV Юлія Зорій розповіла, що подарувала своєму чоловікові, міністру оборони України Олексію Резнікову на день народження. Також вона показала презент, який їй зробив Олексій на 35-річчя.

У 2021 році Резнікову виповнилося 55 років. Оскільки політик часто буває у відрядженнях, Юлія вирішила подарувати йому браслет дотиків.

– Коли він далеко знаходиться, я торкаюся свого браслету, а його браслет передає йому різні вібрації. Тобто, я думаю про тебе, – розповіла Зорій.

Олексій у свою чергу подарував телеведучій на день народження обручку, на якій написано Я тебе люблю.

Крім того, через нову посаду чоловіка Юлія почала більше вивчати внутрішній туризм.

– Спільні поїздки за кордон, на вихідні чи відпустку нам не світять… Мені просто було сказано: Ти якщо хочеш сама, то давай, ні в чому собі не відмовляй. Я маю бути постійно тут, у максимальній доступності, – розповіла Зорій.

Раніше Юлія Зорій розповідала про сімейне життя з Олексієм Резніковим. Телеведуча зізналася, що її чоловік наділений тими якостями, які вона любить і цінує у чоловіках.

Юлія наголосила, що вдома Олексій насамперед не політик, а чоловік. Він комфортний у житті, і класно розмежовує роботу та сім’ю.