З 3 по 6 лютого в Києві пройде Ukrainian Fashion Week. Дизайнери представлять колекції осінь-зима 2022-2023.

Захід буде проведено у phygital-форматі: професійна спільнота – представники медіа, баєри та інфлюенсери – будуть запрошені відвідати Тиждень моди та ознайомитися з колекціями дизайнерів офлайн, дотримуючись карантинних обмежень.

А для всіх, хто цікавиться українською модною індустрією, UFW стане доступним завдяки відкритому online-доступу до показів.

Розклад Ukrainian Fashion Week 2022-2023

3 лютого, четвер