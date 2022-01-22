З 3 по 6 лютого в Києві пройде Ukrainian Fashion Week. Дизайнери представлять колекції осінь-зима 2022-2023.
Захід буде проведено у phygital-форматі: професійна спільнота – представники медіа, баєри та інфлюенсери – будуть запрошені відвідати Тиждень моди та ознайомитися з колекціями дизайнерів офлайн, дотримуючись карантинних обмежень.
А для всіх, хто цікавиться українською модною індустрією, UFW стане доступним завдяки відкритому online-доступу до показів.
Розклад Ukrainian Fashion Week 2022-2023
3 лютого, четвер
- 16.00 – HEART RATE Креативний директор s.byzov
- 17.00 – презентація OVERALL x ZIGURA ART. Мистецтво інтеграції скульптур у модні звички українців
- 18.00 – VOROZHBYT&ZEMSKOVA
- 18.30 – презентація особливого БІО проєкту SOLO for diamonds
- 19.00 – YADVIGA NETYKSHA
- 19.30- IDoL. Презентація медіапроекту Візуальний код (другий сезон)
- 20.00 – JULIYA KROS
- 21.00 – VIKTORANISIMOV
4 лютого, п’ятниця
- 15.00 – KRISTINA LAPTSO
- 16.00 – IRYNA DIL`
- 17.00 – MALVA FLOREA
- 17.30 – PUSHKA DIGITAL SHOW
- 18.00 – LALLIER
- 18.30 – Презентація виставки фоторобіт Життя у синьому кольорі від Соні Плакидюк та К1664
- 19.00 – LEM
- 19.30 – GASANOVA
- 21.00 – Показ фільму Висока мода режисера Сільві Оайону в рамках фестивалю Вечори французького кіно
5 лютого, субота
- 15.00 – ZVOLI Bad Boy. Петрицький
- 16.00 – Fresh Fashion: MILD POWER, ANNA GROVE
- 17.00 – CHUPRINA
- 17.30 – Презентація BEZMEZH
- 18.00 – DARJA DONEZZ
- 18.30 – Презентація нової колекції Паракорд від POLINA VELLER
- 19.00 – DZHUS
- 20.00 – IRON THREAD
6 лютого, неділя
- 15.00 – LVIV FASHION SCHOOL
- 16.00 – OPEN FASHION STUDIO
- 17.00 – UFEG: Future.Fashion.Now
- 17.30 – Презентація проєкту EPSON DIGITAL FASHION lab
- 18.00 – New Names: NICK KICHKAR, LISABO
- 18.30 – HONCHARENKO. Презентація нової колекції VAGA
- 19.00 – Fresh Fashion: PANOVE, APSARA
- 20.00 – Fresh Fashion: FRBTK, SIDLETSKIY
Традиційно один день буде присвячений підтримці молодих талантів – New Generation of Fashion, в рамках якої відбудуться покази дизайнерів-учасників платформ New Names та Fresh Fashion, а також graduate show українських приватних fashion-шкіл.