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Мода

Ukrainian Fashion Week 2022/23: дата і розклад показів

22 Січня 2022, 15:00
Валентина Чорна редакторка розділу Lifestyle
Ukrainian Fashion Week 2022/23: дата і розклад показів

З 3 по 6 лютого в Києві пройде Ukrainian Fashion Week. Дизайнери представлять колекції осінь-зима 2022-2023.

Захід буде проведено у phygital-форматі: професійна спільнота – представники медіа, баєри та інфлюенсери – будуть запрошені відвідати Тиждень моди та ознайомитися з колекціями дизайнерів офлайн, дотримуючись карантинних обмежень.

А для всіх, хто цікавиться українською модною індустрією, UFW стане доступним завдяки відкритому online-доступу до показів.

Розклад Ukrainian Fashion Week 2022-2023

3 лютого, четвер

  • 16.00 – HEART RATE Креативний директор s.byzov
  • 17.00 – презентація OVERALL x ZIGURA ART. Мистецтво інтеграції скульптур у модні звички українців
  • 18.00 – VOROZHBYT&ZEMSKOVA
  • 18.30 – презентація особливого БІО проєкту SOLO for diamonds
  • 19.00 – YADVIGA NETYKSHA
  • 19.30- IDoL. Презентація медіапроекту Візуальний код (другий сезон)
  • 20.00 – JULIYA KROS
  • 21.00 – VIKTORANISIMOV

4 лютого, п’ятниця

  • 15.00 – KRISTINA LAPTSO
  • 16.00 – IRYNA DIL`
  • 17.00 – MALVA FLOREA
  • 17.30 – PUSHKA DIGITAL SHOW
  • 18.00 – LALLIER
  • 18.30 – Презентація виставки фоторобіт Життя у синьому кольорі від Соні Плакидюк та К1664
  • 19.00 – LEM
  • 19.30 – GASANOVA
  • 21.00 – Показ фільму Висока мода режисера Сільві Оайону в рамках фестивалю Вечори французького кіно

5 лютого, субота

  • 15.00 – ZVOLI Bad Boy. Петрицький
  • 16.00 – Fresh Fashion: MILD POWER, ANNA GROVE
  • 17.00 – CHUPRINA
  • 17.30 – Презентація BEZMEZH
  • 18.00 – DARJA DONEZZ
  • 18.30 – Презентація нової колекції Паракорд від POLINA VELLER
  • 19.00 – DZHUS
  • 20.00 – IRON THREAD

6 лютого, неділя

  • 15.00 – LVIV FASHION SCHOOL
  • 16.00 – OPEN FASHION STUDIO
  • 17.00 – UFEG: Future.Fashion.Now
  • 17.30 – Презентація проєкту EPSON DIGITAL FASHION lab
  • 18.00 – New Names: NICK KICHKAR, LISABO
  • 18.30 – HONCHARENKO. Презентація нової колекції VAGA
  • 19.00 – Fresh Fashion: PANOVE, APSARA
  • 20.00 – Fresh Fashion: FRBTK, SIDLETSKIY

Традиційно один день буде присвячений підтримці молодих талантів – New Generation of Fashion, в рамках якої відбудуться покази дизайнерів-учасників платформ New Names та Fresh Fashion, а також graduate show українських приватних fashion-шкіл.

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