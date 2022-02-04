Ведущая программы Утро в большом городе на ICTV Юлия Зорий приняла участие в Ukrainian Fashion Week 2022.

В эксклюзивном комментарии Фактам ICTV Юлия рассказала, что не в первый раз дефилирует на подиуме. Ее дебют на Неделе моды состоялся еще два года назад.

За это время атмосфера UFW сильно изменилась, поскольку из-за пандемии коронавируса все отвыкли от участия в массовых мероприятиях.

На подиум Юлия Зорий вышла в наряде от бренда JULIYA KROS. Телеведущая призналась, что своей одеждой дизайнер хочет показать женщинам, насколько круто быть умной.

– JULIYA KROS имеет такую ​​интеллектуальную моду, она хочет показать женщинам, насколько круто быть умной, быть где-то недосказанной и недопоказанной. Вот эта ассиметричность, деконструкция кроя. Лично мне это очень нравится, мне такое импонирует! Я просто очень люблю подчеркнутость в образе и удобство, — сказала Юлия.

Юлия добавила, что в этой одежде ей было очень удобно. Более того, телеведущая чувствовала себя красивой и женственной.

— Здесь нет каких-то рюшек, но есть очень классные элементы, которые можно комбинировать. Удобные вещи могут быть красивыми и подчеркивать что-то. Вот в этом платье, этой асимметрии и деталях как раз эта философия выдержана и заложена! Мне повезло, я надела это и поняла, что мне удобно и классно! — подытожила телеведущая.

Напомним, что Ukrainian Fashion Week проходит в Киеве с 3 по 6 февраля. Дизайнеры представляют коллекции осень-зима 2022-2023.

Мероприятие проводится в phygital формате. Расписание Ukrainian Fashion Week 2022/23 – смотрите на Фактах ICTV.