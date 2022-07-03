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Зробив театр казковим інструментом для дослідження: помер режисер Пітер Брук

3 Липня 2022, 15:07
Марія Степанюк редактор стрічки, журналіст, оглядач
Пітер Брук
Джерело: Getty Images

Британський театральний та кінорежисер Пітер Брук помер 2 липня у Парижі у віці 97 років.

Про його смерть повідомила французька газета Le Monde з посиланням на помічницю режисера Ніну Суфі.

Пітер Брук був одним із найвпливовіших театральних режисерів XX століття. Він народився 1925 року в Лондоні, але з 1974 року проживав у Франції.

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— З ним закінчилася одна з найважливіших театральних пригод другої половини XX століття, яка зробила театр казковим інструментом для дослідження людини у всіх її вимірах за допомогою легендарних спектаклів, – пише Le Monde.

На театральних майданчиках його постать часто зіставляють із російським режисером Костянтином Станіславським, який зробив революцію в акторській майстерності.

Брук закінчив Магдален-коледж Оксфордського університету. Однією з його перших знакових робіт стала вистава Ромео та Джульєтта у 1947 році. Він дотримувався концепції “порожнього простору” та прибрав більшість декорацій зі сцени за півгодини до прем’єри, що викликало жваві суперечки серед англійських критиків.

— Я можу взяти будь-який порожній простір і назвати його голою сценою, — писав він.

Для багатьох постановка Бруком у 1970 році Сон в літню ніч разом з Royal Shakespeare Company на пустій білій сцені стала поворотним пунктом у світовому театрі.

Найвідомішим його шедевром вважається дев’ятигодинна вистава Махабхарата. Серед інших його знакових театральних робіт — вистава Брати Карамазови в лондонському театрі Lyric Theatre, Кішка на даху в Театрі Антуана в Парижі і Вишневий сад. Найвідоміші фільми Пітера Брука: Король Лір, Володар мух, Трагедія Гамлета.

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Джерело: Le Monde

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