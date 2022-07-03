Сделал театр сказочным инструментом для исследования: умер режиссер Питер Брук

Британский театральный и кинорежиссер Питер Брук скончался 2 июля в Париже в возрасте 97 лет.

О его смерти сообщила французская газета Le Monde со ссылкой на помощницу режиссера Нину Суфи.

Питер Брук был одним из самых влиятельных театральных режиссеров XX века. Он родился в 1925 году в Лондоне, но с 1974 года проживал во Франции.

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— С ним закончилось одно из важнейших театральных приключений второй половины XX века, которое сделало театр сказочным инструментом для исследования человека во всех его измерениях с помощью легендарных спектаклей, — пишет Le Monde.

На театральных площадках его фигура часто сопоставляют с российским режиссером Константином Станиславским, совершившим революцию в актерском мастерстве.

Брук окончил Магдален-колледж Оксфордского университета. Одной из его первых знаковых работ стал спектакль Ромео и Джульетта в 1947 году. Он придерживался концепции “пустого пространства” и убрал большинство декораций со сцены за полчаса до премьеры, что вызвало оживленные споры среди английских критиков.

– Я могу взять любое пустое пространство и назвать его голой сценой, – писал он.

Для многих постановка Бруком в 1970 году Сон в летнюю ночь вместе с Royal Shakespeare Company на пустой белой сцене стала поворотным пунктом в мировом театре.

Самым известным его шедевром считается девятичасовой спектакль Махабхарата. Среди других его знаковых театральных работ – спектакль Братья Карамазовы в лондонском театре Lyric Theatre, Кошка на крыше в Театре Антуана в Париже и Вишневый сад. Самые известные фильмы Питера Брука: Король Лир, Властелин мух, Трагедия Гамлета.

Источник: Le Monde