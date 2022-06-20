Литовський актор та народний артист СРСР Регімантас Адомайтіс помер на 86-му році життя, повідомляє портал LRT.

Відомо, що останніми роками актор тяжко хворів. А помер він у Вільнюсі, де жив довгий час.

Регімантас присвятив своє життя грі у театрі та кіно. У його фільмографії десятки ролей – він запам’ятався глядачам завдяки ролям у наступних картинах: Ніхто не хотів вмирати, Зелений фургон, Московська сага.

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Він зіграв численні ролі у Каунаському драматичному театрі, а потім у Національному драматичному театрі Литви.

За свою кар’єру актора він отримав величезну кількість звань та нагород – Народний артист СРСР, лауреат Національної премії НДР, Державної премії Литовської РСР та Національної премії Литви з культури та мистецтва.

Трагедію прокоментував і президент Гітанас Науседа.

– Своєю особистістю та діяльністю він охопив цілу епоху литовської культури, – заявив лідер Литви.

У Регімантаса залишилося троє дітей.

На початку червня стало відомо про смерть знаменитого музиканта та співзасновника культового американського рок-гурту Bon Jovi. Алек Джон Сач помер на 71-му році свого життя. Про причини та обставини трагедії нічого не повідомляється.