Шоу-бізнес Технології Авто Відпочинок Свята в Україні Астрологія Лайфхаки Підтримати Відео
Персони

Зробив із пальців чорнослив. Тарантіно дав стриптизерці $10 тис., щоб облизати її ноги

31 Травня 2023, 17:08
Марина Корзун керівниця розділу Lifestyle
Тарантіно
Джерело: Depositphotos

Американський режисер Квентін Тарантіно заплатив стриптизерці $10 тис., аби вилизати їй ступні та посмоктати пальці, допоки ті не стали схожими на чорнослив.

Про курйозний випадок розповів менеджер одного зі стриптиз-клубів Лос-Анджелеса, на ім’я Lowlife.

За словами чоловіка, Тарантіно прийшов до їхнього закладу та попросив, аби до VIP-кімнати йому привели танцівницю з найбільшими грудьми та п’ятою точкою.

Менеджер зізнається, що не стримав цікавості, тож підгледів за парою через камеру відеоспостереження.

– Тарантіно сідає. Вона збирається зняти свій топ. І раптом він встає, кидає її на довбане сидіння, знімає з неї черевики одну за одною, обидві туфлі, просто починає лизати підошви її ніг, смоктати пальці, – згадує Lowlife.

Зі слів менеджера, Тарантіно був захоплений ногами танцівниці пів години. Пальці дівчини після цього мали вигляд “як… знаєте, коли ви приймаєте ванну з піною? Як чорнослив”.

Читайте також:
ПелтроуОбидва добре цілуються: Гвінет Пелтроу порівняла секс із Піттом і Аффлеком

Джерело
Daily Mail
Теги
Квентін Тарантіно
Якщо ви побачили помилку в тексті, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Cntrl + Entr.
Loading...
Знайшли помилку в тексті?
Помилка
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь