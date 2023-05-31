Сделал из пальцев чернослив. Тарантино дал стриптизерше $10 тыс., чтобы облизать ее ноги

Американский режиссер Квентин Тарантино заплатил стриптизерше $10 тыс., чтобы вылизать ей ступни и пососать пальцы, пока те не стали похожими на чернослив.

О курьезном случае рассказал менеджер одного из стриптиз-клубов Лос-Анджелеса по имени Lowlife.

По словам мужчины, Тарантино пришел в их заведение и попросил, чтобы в VIP-комнату ему привели танцовщицу с самой большой грудью и пятой точкой.

Менеджер признается, что не сдержал любопытства, поэтому подсмотрел за парой через камеру видеонаблюдения.

— Тарантино садится. Она собирается снять свой топ. И вдруг он встает, бросает ее на долбаное сиденье, снимает с нее ботинки одну за другой, обе туфли, просто начинает лизать подошвы ее ног, сосать пальцы, — вспоминает Lowlife.

По словам менеджера, Тарантино был увлечен ногами танцовщицы полчаса. Пальцы девушки после этого выглядели “как… знаете, когда вы принимаете ванну с пеной? Как чернослив”.