Режисер Ахтем Сеітаблаєв висловився про війну в Україні. Чоловік сказав, що намагається зберігати спокій, оскільки вірить в силу ЗСУ, Україну та своїх друзів.

Наразі він знаходиться в себе на робочому місці – в кримському домі, читає книги та намагається допомогти тим, кому це необхідно.

– Якщо ситуація загостриться – йтиму захищати Україну, запишусь до лав територіальної оборони. Я вже це майже зробив. Планую бути поруч із тими, кому не байдуже. Паніка не самий вірний засіб зберігати спокій та ясний розум, – сказав Ахтем.

Режисер зазначив, що зберігати спокій – не просто, але необхідно відволіктися.

– Зберіть тривожну валізку, нехай вона буде, це додасть спокою… Але, знову ж таки, хочу наголосити, що і ЗСУ, і всі українці зроблять все, щоб ворог який так підступно себе поводить протягом багатьох років врешті-решт отримав по зубах, – зазначив Сеітаблаєв.

Ахтем сказав, що страх – нормальне почуття, в якому нічого такого немає, але головне – щоб він вас не паралізував.

– Не читайте багато новин, оберіть для себе певні джерела, яким ви довіряєте. В першу чергу це мають бути офіційні джерела чи політичні аналітики, які протягом довгого часу сповіщали нас. Зараз дуже багато фейкових новин, які розхитують ситуацію і створюють паніку. Не будьте весь час у гаджетах, оскільки спокю це не додасть. Прислуховуйтесь до тих, хто має довіру та посадове повноваження, – сказав Ахтем.

Нагадаємо, ранці 24 лютого Володимир Путін оголосив про початок спецоперації в Україні та введення військ РФ на Донбас. Після цього о 5.00 країна-агресор завдала ракетних ударів по українських містах. Що відбувається зараз – читайте на Фактах ICTV.