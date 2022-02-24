Режиссер Ахтем Сейтаблаев высказался о войне в Украине. Мужчина сказал, что пытается сохранять спокойствие, поскольку верит в силу ВСУ, Украины и своих друзей.

Сейчас он находится на рабочем месте — в крымском доме, читает книги и пытается помочь тем, кому это необходимо.

— Если ситуация обострится – буду идти защищать Украину, запишусь в ряды территориальной обороны. Я уже почти это сделал. Планирую быть рядом с теми, кому не безразлично. Паника не самое верное средство сохранять спокойствие и ясный ум, – сказал Ахтем.

Режиссер отметил, что сохранять спокойствие – не просто, однако необходимо отвлечься.

— Соберите тревожный чемоданчик, пусть он будет, это добавит спокойствия… Но, опять же, хочу подчеркнуть, что и ВСУ, и все украинцы сделают все, чтобы враг, который так коварно ведет себя на протяжении многих лет, в конце концов получил по зубам, – отметил Сейтаблаев.

Ахтем сказал, что страх – нормальное чувство, в котором ничего такого нет, но главное – чтобы он вас не парализовал.

— Не читайте много новостей, выберите для себя источники, которым вы доверяете. В первую очередь это должны быть официальные источники или политические аналитики, которые долгое время оповещали нас. Сейчас очень много фейковых новостей, которые расшатывают ситуацию и создают панику. Не будьте все время в гаджетах, поскольку спокойствия это не придаст. Прислушивайтесь к тем, кто имеет доверие и должностные полномочия, — сказал Ахтем.

Напомним, утром 24 февраля Путин объявил о начале спецоперации в Украине и вводе войск РФ на Донбасс. После этого в 5.00 страна-агрессор нанесла ракетные удары по украинским городам. Что происходит сейчас — читайте на Фактах ICTV.