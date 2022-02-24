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Телеканали ICTV, СТБ та Новий мовлять у незакодованій версії

24 Лютого 2022, 13:48
Марина Корзун керівниця розділу Lifestyle
Телеканали ICTV, СТБ та Новий мовлять у незакодованій версії

Медіагрупа StarLightMedia на час воєнного стану вирішила транслювати основну версію телеканалу ICTV на супутнику телеканалів СТБ, Новий та ICTV у незакодованому вигляді.

Телеканал ICTV перейшов у режим спеціального телемарафону. Ми мовимо у відкритій незакодованій версії на параметрах

ICTV (Україна)

Супутник – Astra 4A (SES Sirius)

Частота – 12130 МГц

Символьна швидкість – 27500

Поляризація – горизонтальна (V)

FEC – ¾

Формат мовлення – MPEG-2/SD

Супутник — Amos 3

Частота – 11175 МГц

Символьна швидкість – 30000

Поляризація – горизонтальна (H)

FEC – ¾

Формат мовлення – MPEG-2/SD

ICTV, СТБ, ПК, ОЦЕ, М1, М2

Супутник — Amos 7

Частота – 12297 МГц

Символьна швидкість – 45000

Поляризація – горизонтальна (H)

FEC – 2/3

Формат мовлення – MPEG-4/HD

Теги
ICTV , StarLightMedia , Новий канал , СТБ
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