Телеканали ICTV, СТБ та Новий мовлять у незакодованій версії

Медіагрупа StarLightMedia на час воєнного стану вирішила транслювати основну версію телеканалу ICTV на супутнику телеканалів СТБ, Новий та ICTV у незакодованому вигляді.
Телеканал ICTV перейшов у режим спеціального телемарафону. Ми мовимо у відкритій незакодованій версії на параметрах
ICTV (Україна)
Супутник – Astra 4A (SES Sirius)
Частота – 12130 МГц
Символьна швидкість – 27500
Поляризація – горизонтальна (V)
FEC – ¾
Формат мовлення – MPEG-2/SD
Супутник — Amos 3
Частота – 11175 МГц
Символьна швидкість – 30000
Поляризація – горизонтальна (H)
FEC – ¾
Формат мовлення – MPEG-2/SD
ICTV, СТБ, ПК, ОЦЕ, М1, М2
Супутник — Amos 7
Частота – 12297 МГц
Символьна швидкість – 45000
Поляризація – горизонтальна (H)
FEC – 2/3
Формат мовлення – MPEG-4/HD