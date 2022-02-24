Телеканали ICTV, СТБ та Новий мовлять у незакодованій версії

24 Лютого 2022, 13:48 Марина Корзун керівниця розділу Lifestyle

Медіагрупа StarLightMedia на час воєнного стану вирішила транслювати основну версію телеканалу ICTV на супутнику телеканалів СТБ, Новий та ICTV у незакодованому вигляді. Телеканал ICTV перейшов у режим спеціального телемарафону. Ми мовимо у відкритій незакодованій версії на параметрах ICTV (Україна) Супутник – Astra 4A (SES Sirius) Частота – 12130 МГц Символьна швидкість – 27500 Поляризація – горизонтальна (V) FEC – ¾ Формат мовлення – MPEG-2/SD Супутник — Amos 3 Частота – 11175 МГц Символьна швидкість – 30000 Поляризація – горизонтальна (H) FEC – ¾ Формат мовлення – MPEG-2/SD ICTV, СТБ, ПК, ОЦЕ, М1, М2 Супутник — Amos 7 Частота – 12297 МГц Символьна швидкість – 45000 Поляризація – горизонтальна (H) FEC – 2/3 Формат мовлення – MPEG-4/HD

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