Український ведучий Вадим Абрамов розважає росіян у новому шоу під час повномасштабної війни в рідній країні. Уродженець Києва веде проєкт Чотири дачі у РФ, у межах якого їздить різними містами країни-агресора.
Шоу, яке з’явилося не лише на російських платформах, а й на телеканалах, знімали після повномасштабного вторгнення в Україну. Перша серія представлена 27 серпня.
Мета – інспекція дач і господарства учасників. У кого вищий бал – той і виграв. Очевидно, Абрамову байдуже на трагічні події в рідній країні і куди дорожчі гроші.
Користувачі мережі вже відреагували на зраду Вадима Абрамова:
- Ніколи мені не подобався. Завжди бісив.
- Розчарував.
- Казав, що любить Україну.
- Навіть не здивувалася, якщо чесно, так і думала.
- Я забула за його існування.
- Чи не велика втрата.
- Ніколи мені не подобався, і я його не дивилася, – пишуть користувачі мережі.
Зауважимо, що з 24 лютого Абрамов жодного разу не висловився щодо війни в Україні та не засудив дії РФ.
До речі, багато хто не знав, що Вадим родом з України, проте він з’явився на світ у Києві та навчався у столичному ВНЗ.