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Зрадник Вадим Абрамов розважає росіян під час війни

13 Вересня 2022, 14:18
Каріна Зуєва редакторка розділу Lifestyle
Зрадник Вадим Абрамов розважає росіян під час війни

Український ведучий Вадим Абрамов розважає росіян у новому шоу під час повномасштабної війни в ​​рідній країні. Уродженець Києва веде проєкт Чотири дачі у РФ, у межах якого їздить різними містами країни-агресора.

Шоу, яке з’явилося не лише на російських платформах, а й на телеканалах, знімали після повномасштабного вторгнення в Україну. Перша серія представлена ​​27 серпня.

Мета – інспекція дач і господарства учасників. У кого вищий бал – той і виграв. Очевидно, Абрамову байдуже на трагічні події в рідній країні і куди дорожчі гроші.

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Зрадник Вадим Абрамов розважає росіян під час війни / 3 зображення

Користувачі мережі вже відреагували на зраду Вадима Абрамова:

  • Ніколи мені не подобався. Завжди бісив.
  • Розчарував.
  • Казав, що любить Україну.
  • Навіть не здивувалася, якщо чесно, так і думала.
  • Я забула за його існування.
  • Чи не велика втрата.
  • Ніколи мені не подобався, і я його не дивилася, – пишуть користувачі мережі.

Зауважимо, що з 24 лютого Абрамов жодного разу не висловився щодо війни в Україні та не засудив дії РФ.

До речі, багато хто не знав, що Вадим родом з України, проте він з’явився на світ у Києві та навчався у столичному ВНЗ.

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Теги
Війна в Україні
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