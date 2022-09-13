Украинский ведущий Вадим Абрамов развлекает россиян в новом шоу во время полномасштабной войны в родной стране. Уроженец Киева ведет проект Четыре дачи в РФ, в рамках которого ездит по разным городам страны-агрессора.

Шоу, которое появилось не только на российских платформах, но и телеканалах, снимали после полномасштабного вторжения в Украину. Первая серия представлена 27 августа.

Цель — инспекция дач и хозяйства участников. У кого выше балл — тот и выиграл. Очевидно, Абрамову все равно на трагические события в родной стране и куда дороже деньги.

Сейчас смотрят

Предатель Вадим Абрамов развлекает россиян во время войны / 3 images

Пользователи сети уже отреагировали на предательство Вадима Абрамова:

Никогда мне не нравился. Всегда бесил.

Разочаровал.

Говорил, что любит Украину.

Даже не удивилась, если честно, так и думала.

Я и забыла за его существование.

Не большая потеря.

Никогда мне не нравился и я его не смотрела, — пишут пользователи сети.

Отметим, что с 24 февраля Абрамов ни разу не высказался по поводу войны в Украине и не осудил действия РФ.

К слову, многие не знали, что Вадим родом из Украины, однако он появился на свет в Киеве и учился в столичном вузе.