Українська медіагрупа Starlight Media отримала золото та срібло Promax Awards. Йдеться про церемонію нагородження найпрестижнішої світової премії у сфері маркетингу та дизайну – Promax Awards: Global Excellence 2022.

Захід відбувся 8 грудня, і маркетингова команда Starlight Creative від Starlight Media отримала золото та дві срібні нагороди.

Золото у номінації Best external marketing or sizzle та срібло за найкращий дизайн заходу Best event production design медіагрупа отримала за День партнера, який Група проводила у 2021 році.

Над реалізацією проєкту працювала велика творча маркетингова команда каналів Starlight Media у партнерстві зі Starlight Production.

Захід зібрав понад 1 тис. осіб, і завдяки виконаній роботі дизайн сцени отримав визнання міжнародного журі.

– Ця нагорода – ще раз підтверджує бажання та здатність Starlight Media створювати для наших партнерів найкращі рішення, навіть за непростих обставин. Так, День партнера у 2021 році ми готували під час пандемії та винайшли безпечний та креативний спосіб зробити цей захід по-справжньому подієвим. Наші партнери в країні та за її межами знають на практиці, що і під час війни у нас по-справжньому український підхід – ми не зупиняємось і лише розширюємо наші креативні кордони. Цей Promax для нас особливий – він наша можливість ще раз із гордістю заявити про силу українського таланту усьому світу, – заявила маркетинг-диретор Starlight Media Олена Мартинова.

Друге срібло команда маркетингу Starlight Media отримала за проморолик зовнішнього замовника – OllTV. Starlight Creative продовжує активну роботу як із замовниками в Україні, так і з міжнародними партнерами у Європі та Америці.