Пройшло трохи понад два місяці повномасштабної війни Росії проти України, та ця невиправдана агресія забрала життя вже 25 медійників – 18 журналістів і семи працівників інших напрямів медіасфери. Starlight Media створила перший мультимедійний проєкт Медіа Меморіал, щоб вшанувати пам’ять колег і показати історії українських та іноземних журналістів, які віддали життя за правду.

Медіа Меморіал став своєрідною міжнародною стіною пам’яті та жалю. Позаяк російська війна не шкодує нікого: ані українку Віру Гирич, журналістку Радіо Свобода, ані ірландця П’єра Закжевскі, оператора з Fox News, ані американського журналіста Time Брента Рено.

Ведуча програми Факти та керівниця інформаційної служби ICTV Олена Фроляк зазначила, що всі вони мали одну місію – відстоювати правду і справедливість, однак російська влада стала їм на заваді.

– Агресор забрав у них не тільки право виконувати свій професіональний обов’язок. Він забрав у них найдорожче – їхнє життя. Наша місія – продовжити справу загиблих медійників. Розповідати правду, заради якої вони пожертвували своїм життям. Показувати світові справжнє обличчя окупанта, – каже Олена Фроляк.

Перевірені дані та офіційні державні канали стали основою для написання прескарт довічно акредитованих журналістів. Команда Медіа Меморіал отримала факти від Офісу Генеральної прокуратури, Національної спілки журналістів України і Міністерства культури та інформаційної політики. Також автори проєкту збирали теплі спогади про загиблих від родичів та колег із усього світу.

Маркетинг-директорка ICTV Сабіна Абляєва сказала, що телеканал ICTV одним із перших приєднався до запуску Єдиного марафону, який безперервно транслюється в ефірі з 24 лютого. Наша команда працює з бомбосховищ і під обстрілами, щоб розповідати правду про війну, тож ми повинні вшанувати пам’ять медійників.

– Як лідери інформаційного мовлення ми вважаємо своїм обов’язком вшанувати пам’ять наших колег, чия робота полягала в тому, щоб протистояти спробам Росії приховати свої злочини проти мирних громадян і демократії. Цим проєктом ми хочемо нагадати про важливість свободи слова та роль незалежної журналістики, – коментує Сабіна Абляєва.

У межах проєкту команда Медіа Меморіал створила Фонд пам’яті журналістів, загиблих на війні. Благодійні пожертви для дітей та інших членів родин загиблих колег надходитимуть на спеціальний рахунок Національної спілки журналістів України. НСЖУ уже зробила перший внесок у фонд, перерахувавши 30 тис. грн.

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