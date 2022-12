Украинская медиагруппа Starlight Media получила золото и серебро Promax Awards. Речь идет о церемонии награждения самой престижной мировой премии в сфере маркетинга и дизайна – Promax Awards: Global Excellence 2022.

Мероприятие состоялось 8 декабря, и маркетинговая команда Starlight Creative от Starlight Media получила золото и две серебряные награды.

Золото в номинации Best external marketing or sizzle и серебро за лучший дизайн мероприятия Best event production design медиагруппа получила за День партнера, который Группа проводила в 2021 году.

Над реализацией проекта работала большая творческая маркетинговая команда каналов Starlight Media в партнерстве со Starlight Production.

Мероприятие собрало более 1 тыс. человек, и благодаря проделанной работе дизайн сцены получил признание международного жюри.

— Эта награда — еще раз подтверждает желание и способность Starlight Media создавать для наших партнеров лучшие решения, даже при непростых обстоятельствах. Да, День партнера в 2021 году мы готовили во время пандемии и изобрели безопасный и креативный способ сделать это мероприятие по-настоящему событийным. Наши партнеры в стране и за ее пределами знают на практике, что и во время войны у нас по-настоящему украинский подход – мы не останавливаемся и только расширяем наши креативные границы. Этот Promax для нас особенный – он наша возможность еще раз с гордостью заявить о силе украинского таланта всему миру, — заявила маркетинг-диретор Starlight Media Елена Мартынова.

Второе серебро команда маркетинга Starlight Media получила за проморолик для внешнего заказчика – OllTV. Starlight Creative продолжает активную работу как с заказчиками в Украине, так и с международными партнерами в Европе и Америке.