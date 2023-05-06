Уже сьогодні, 6 травня, відбудеться довгоочікувана коронація нового короля Великої Британії Чарльза III. Останній такий захід був 70 років тому, коли на престол зійшла його мати – королева Єлизавета II.

Вона посідала трон із 1952 року і до самої своєї смерті. Монархині не стало у вересні 2022-го. Перед тим, як Чарльз III офіційно стане королем, Факти ICTV вирішили згадати, як минула коронація Єлизавети II.

Церемонія коронації Єлизавети II традиційно відбулася у Вестмінстерському абатстві в Лондоні. Там же буде коронований і її син Чарльз III.

Захід, який транслювали в прямому ефірі, та за яким спостерігало понад 27 млн осіб, відбувся 2 червня 1953 року. Попри те, що погода тоді не сприяла і йшов дощ, на вулицю вийшли безліч британців, щоб побачити хоч якусь частину такої події на власні очі.

Традиційно коронація складається з шести етапів. Так було і в Єлизавети II – визнання, присяга, помазання, інвеститура, інтронізація та вшанування.

Спершу монархиня зі своїм чоловіком, герцогом Единбурзьким, проїхала з Букінгемського палацу до Вестмінстерського абатства золотою парадною каретою.

Близько 11:00 за часом Лондона, монархиня прибула до Вестмінстерського абатства. Її величність було короновано під час служби, яку провів архієпископ Кентерберійський.

Спершу Єлизавета II склала коронаційну присягу, потім була проведена служба причастя, що охоплювала й молитви духовенства. Помазання, на прохання королеви, не транслювали по телевізору.

Монархині вручили нарукавники (браслети), королівський палантин, мантію і державну кулю, перстень королеви, скіпетр короля із хрестом і скіпетр короля з голубом.

На той момент Єлизавета була коронована архієпископом Кентерберійським, який поклав на її голову корону святого Едуарда. У цей час натовп почав тричі скандувати: Боже, бережи королеву!

Після прочитання благословення Єлизавета зійшла на трон. Присутні гості заспівали God Save the Queen.

Вестмінстерське абатство Єлизавета II залишила через неф і апсиду, вийшовши через великі західні двері.