Уже сегодня, 6 мая, состоится долгожданная коронация нового короля Великобритании Чарльза III. Последнее такое мероприятие было 70 лет назад, когда на престол взошла его мать – королева Елизавета II.

Она занимала трон с 1952 года и до самой своей смерти. Королевы не стало в сентябре 2022-го. Перед тем, как Чарльз III официально станет королем, Факты ICTV решили вспомнить, как проходила коронация Елизаветы II.

Церемония коронации Елизаветы II традиционно состоялась в Вестминстерском аббатстве в Лондоне. Там же будет коронован и ее сын Чарльз III.

Мероприятие, которое транслировали в прямом эфире, и за которым наблюдало более 27 млн человек, состоялось 2 июня 1953 года. Несмотря на то, что погода тогда не предрасполагала и шел дождь, на улицу вышло множество британцев, чтобы увидеть хоть какую-то часть такого события собственными глазами.

Традиционно коронация состоит из шести этапов. Так было и у Елизаветы II — признание, присяга, помазание, инвеститура, интронизация и чествование.

Cперва королева со своим супругом, герцогом Эдинбургским, проследовала из Букингемского дворца в Вестминстерское аббатство на золотой парадной карете.

Около 11:00 по времени Лондона, монарх прибыла в Вестминстерское аббатство. Ее величество была коронована во время службы, которую провел архиепископ Кентерберийский.

Сперва Елизавета II принесла коронационную присягу, затем была проведена служба причастия, включавшая молитвы как духовенства. Помазание, по просьбе королевы, не транслировали по телевизору.

Монархине были вручены нарукавники (браслеты), королевский палантин, мантия и державный шар, кольцо королевы, скипетр государя с крестом и скипетр государя с голубем.

В тот момент Елизавета была коронована архиепископом Кентерберийским, который возложил на ее голову корону святого Эдуарда. В это время толпа начала трижды скандировать: Боже, храни королеву!

После прочтения благословения Елизавета взошла на трон. Собравшиеся гости спели God Save the Queen.

Вестминстерское аббатство Елизавета II покинула через неф и апсиду, выйдя через большие западные двери.