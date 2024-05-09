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Знищили дитинство: Г’ю Грант розкритикував Apple за рекламу iPad Pro

9 Травня 2024, 15:31
Микола Олефіренко редактор розділу Lifestyle
iPad і Г'ю Ґрант
Джерело: Depositphotos

У мережі розкритикували рекламу Apple на честь виходу нового планшета iPad Pro. Навіть актор Г’ю Ґрант розкритикував креативників корпорації, оскільки в ролику знищуються елементи мистецтва і поп-культури.

Г’ю Ґрант розкритикував Apple за рекламу iPad Pro

Так, ролик за два дні подивилося майже 700 тис. осіб у YouTube. У короткому відео можна побачити, як гідравлічний прес знищує купу мистецьких предметів – фарби, книжки, електронні інструменти, і навіть телевізор.

Зараз дивляться

Коли прес знову піднімається, подрібнені рештки зникають, а замість них з’являється новий iPad Pro. Так Apple хотіла показати, що всі ці предмети помістили в планшет. До речі, прес для ролика обрано не випадково – компанія не раз заявляла, що це найтонший планшет Apple – його товщина становить 5,1 мм.

Такий маркетинговий підхід розкритикували в мережі, зокрема й актор Г’ю Грант. У соцмережі X він коротко написав, що Apple позбавляє людство досвіду і знань.

– Руйнування людського досвіду. Люб’язно надано Силіконовою долиною, – зазначив Грант.

Актор також погодився з користувачем мережі, який додав, що Apple знищила дитинство.

До речі, під роликом у YouTube корпорація заборонила залишати коментарі. Цілком можливо, що повідомлення могли бути не дуже позитивними.

Майбутніх власників планшетів чекає сюрприз – Apple продає iPad Pro без зарядного пристрою. Усе через правила ЄС, спрямовані на боротьбу з відходами від електронного обладнання.

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