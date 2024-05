У мережі розкритикували рекламу Apple на честь виходу нового планшета iPad Pro. Навіть актор Г’ю Ґрант розкритикував креативників корпорації, оскільки в ролику знищуються елементи мистецтва і поп-культури.

Так, ролик за два дні подивилося майже 700 тис. осіб у YouTube. У короткому відео можна побачити, як гідравлічний прес знищує купу мистецьких предметів – фарби, книжки, електронні інструменти, і навіть телевізор.

Коли прес знову піднімається, подрібнені рештки зникають, а замість них з’являється новий iPad Pro. Так Apple хотіла показати, що всі ці предмети помістили в планшет. До речі, прес для ролика обрано не випадково – компанія не раз заявляла, що це найтонший планшет Apple – його товщина становить 5,1 мм.

Такий маркетинговий підхід розкритикували в мережі, зокрема й актор Г’ю Грант. У соцмережі X він коротко написав, що Apple позбавляє людство досвіду і знань.

The destruction of the human experience. Courtesy of Silicon Valley. https://t.co/273XB3CfnF

— Hugh Grant (@HackedOffHugh) May 8, 2024