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Apple представила нові iPad Air і iPad Pro: характеристики та ціни

7 Травня 2024, 17:58
Каріна Зуєва редакторка розділу Lifestyle
iPad Air і iPad Pro

Американська корпорація Apple представила нові iPad Air і iPad Pro. Новинки показали під час презентації Apple Event 7 травня.

Apple представила новий iPad Air: що відомо

Новий iPad Air представлений у двох розмірах – 11 і 13-дюймів. Гаджет оснащений чипом M2, який на 50% швидший, ніж попередній M1 Air.

Як заявили під час презентації, новий iPad Air утричі швидший за минулу модель, також сказали, що він є потужним пристроєм для штучного інтелекту.

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Apple представила новый iPad Air
Apple представила новый iPad Air
Apple представила новый iPad Air
Apple представила новый iPad Air
Apple представила нові iPad Air і iPad Pro: характеристики та ціни / 2 зображення

Обидві моделі стартують зі 128 ГБ пам’яті. На вибір – чотири кольори. Ціна 11-дюймової моделі – $599, 13-дюймової – $799.

Apple представила новий iPad Pro: що відомо

Новий iPad Pro – найтонший планшет в історії – всього 5.3 мм. Новинка оснащена чипом M4, що робить її у багато разів потужнішою за своїх попередників, також планшет має OLED-дисплей.

Apple представила новый iPad Pro

Попрацювала компанія і над енергоефективністю iPad Pro. Також додано функцію мультикам у реальному часі.

Apple представила новый iPad Pro

Ціна 11-дюймової моделі – $999, 13-дюймової – $1299.

До планшета презентували новий Apple Pencil. Тепер у нього зворотна віддача, що матиме ефект для малювання. Його ціна – $129.

Magic Keyboard
Apple Pencil
Magic Keyboard
Apple Pencil
Apple представила нові iPad Air і iPad Pro: характеристики та ціни / 2 зображення

Також показали клавіатуру Magic Keyboard, яка оснащена таким же тачпадом, як на MacBook. Її ціна для 11-дюймової моделі планшета – $299, для 13-дюймової – $349.

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