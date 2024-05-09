В сети раскритиковали рекламу Apple в честь выхода нового планшета iPad Pro. Даже актер Хью Грант раскритиковал креативщиков корпорации, поскольку в ролике уничтожаются элементы искусства и поп-культуры.

Хью Грант раскритиковал Apple за рекламу iPad Pro

Так, ролик за два дня посмотрело почти 700 тыс. человек в YouTube. В коротком видео можно увидеть, как гидравлический пресс уничтожает кучу художественных предметов — краски, книги, электронные инструменты, и даже телевизор.

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Когда пресс снова поднимается, измельченные останки исчезают, а вместо них появляется новый iPad Pro. Таким образом Apple хотела показать, что все эти предметы поместили в планшет. Кстати, пресс для ролика выбран не случайно — компания не раз заявляла, что это самый тонкий планшет Apple — его толщина составляет 5,1 мм.

Такой маркетинговый подход раскритиковали в сети, в том числе и актер Хью Грант. В соцсети X он кратки написал, что Apple лишает человечества опыта и знаний.

— Разрушение человеческого опыта. Любезно предоставлено Силиконовой долиной, — отметил Грант.

The destruction of the human experience. Courtesy of Silicon Valley. https://t.co/273XB3CfnF — Hugh Grant (@HackedOffHugh) May 8, 2024

Актер также согласился с пользователем сети, который добавил, что Apple уничтожила детство.

Кстати, под роликом в YouTube корпорация запретила оставлять комментарии. Вполне возможно, что сообщения могли быть не очень позитивными.

Будущих владельцев планшетов ждет сюрприз — Apple продает iPad Pro без зарядного устройства. Все из-за правил ЕС, направленные на борьбу с отходами от электронного оборудования.