Хью Грант раскритиковал Apple за рекламу iPad Pro

В сети раскритиковали рекламу Apple в честь выхода нового планшета iPad Pro. Даже актер Хью Грант раскритиковал креативщиков корпорации, поскольку в ролике уничтожаются элементы искусства и поп-культуры.

Так, ролик за два дня посмотрело почти 700 тыс. человек в YouTube. В коротком видео можно увидеть, как гидравлический пресс уничтожает кучу художественных предметов — краски, книги, электронные инструменты, и даже телевизор.

Когда пресс снова поднимается, измельченные останки исчезают, а вместо них появляется новый iPad Pro. Таким образом Apple хотела показать, что все эти предметы поместили в планшет. Кстати, пресс для ролика выбран не случайно — компания не раз заявляла, что это самый тонкий планшет Apple — его толщина составляет 5,1 мм.

Такой маркетинговый подход раскритиковали в сети, в том числе и актер Хью Грант. В соцсети X он кратки написал, что Apple лишает человечества опыта и знаний.

The destruction of the human experience. Courtesy of Silicon Valley. https://t.co/273XB3CfnF

— Hugh Grant (@HackedOffHugh) May 8, 2024