Українська співачка Світлана Тарабарова розповіла про влучання снаряда в її рідну школу в Херсоні. Так, окупанти обстріляли навчальний заклад у місті.

Своїми переживаннями артистка поділилася в Instagram.

– А тим часом ці тварюки продовжують знищувати все, що ми любимо. Моя школа, моє дитинство, мій Херсон, – емоційно висловилася зірка.

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Відомо, що Херсон зазнає постійних обстрілів з боку армії РФ. По місту щодоби десятки разів стріляють із важкої артилерії та використовують РСЗВ Град.

– Вибачте, не витримала. Молюся за життя і дякую кожному захиснику щодня. Стіни відбудуємо, головне – життя, свобода, Україна, – додала Світлана.

На знімку можна помітити пошкодження школи – зруйнована одна з цегляних опор для паркану, прямо перед входом до будівлі. Немає жодних гарантій, що наступний снаряд не влучить просто в школу.

Ще восени Макс Барських показав свою школу в Херсоні, в якій навчався, коли був дитиною. Це були Херсонський Таврійський ліцей мистецтв і Навчально-естетичний комплекс Художня школа. Тоді артист дуже чекав деокупації міста, щоб обійняти близьких і важливих для нього людей.