Украинская певица Светлана Тарабарова рассказала об попадании снаряда в ее родную школу в Херсоне. Так, оккупанты обстреляли учебное заведение в городе.

Своими переживаниями артистка поделилась в Instagram.

— А тем временем эти твари продолжают уничтожать все, что мы любим. Моя школа, мое детство, мой Херсон, — эмоционально выразилась звезда.

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Известно, что Херсон подвергается постоянным обстрелам со стороны армии РФ. По городу каждые сутки десятки раз стреляют из тяжелой артиллерии и используют РСЗО Град.

— Простите, не выдержала. Молюсь за жизнь и благодарю каждому защитнику каждый день. Стены отстроим, главное — жизнь, свобода, Украина, — добавила Светлана.

На снимке можно заметить повреждения школы — разрушена одна из кирпичных опор для забора, прямо перед входом в здание. Нет никаких гарантий, что следующий снаряд не попадет прямо в школу.

Еще осенью Макс Барских показал свою школу в Херсоне, в которой учился, когда был ребенком. Это были Херсонский Таврический лицей искусств и Учебно-эстетический комплекс Художественная школа. Тогда артист очень ждал деоккупации города, чтобы обнять близких и важных для него людей.