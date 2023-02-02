Співачка Світлана Тарабарова висловилася про артистів-зрадників та тих, хто замовчує повномасштабну війну в Україні.

Каже, їй їх шкода, оскільки це люди, які не відчувають, що в цьому житті є сенс і за що треба справді боротися. Впевнена, такі обирають гроші, оскільки іншого виправдання не може знайти.

– Є багато сімей, які виїхали з Росії та підтримують Україну, які змінили своє життя, як і всі ми. Кинули свої будинки, продали бізнеси, якщо встигли. На таких людей хочу робити акценти, а не на тих, хто обирає особисту зраду, для мене це зрада, ти зраджуєш собі як людині, – зазначила Тарабарова.

Додає, не розуміє, як, наприклад, така людина може виховувати дітей і як дитині потім сказати, що в потрібний момент ти не підтримав своїх людей і не став на бік справедливості.

Зараз дивляться

– Якщо їм так спиться – окей. Ми і без них упораємося, ми вистоїмо і житимемо в класній країні, ми вже в ній живемо. Незважаючи на обстріли, ракети. Нас не зламати, ми маємо правильні орієнтири, є свобода, цілі. Після перемоги, а вона обов’язково має бути, ми відбудовуватимемо, захочемо вчитися тут і жити, не дивитимемося праворуч і ліворуч. Ми почали цінувати своє, на жаль, такою ціною. Тому мені їх шкода, – наголосила Світлана.

Зазначимо, Тарабарова раніше була учасницею гурту Real O. У різний час її колегами по колективу були Регіна Тодоренко, Олена Виноградова, а також Аліна Астровська та Яна Соломко. Усі вони мовчать про війну в Україні.