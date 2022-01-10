Зниклого в Казахстані російського актора Іллю Глинникова знайшли в горах Алмати.

Останні кілька днів зірка серіалу Інтерни не виходив на зв’язок, перебуваючи у гірському таборі. Глинников поїхав у Казахстан підкорювати пік Талгар ще до новорічних свят.

3 січня він востаннє зв’язався з мамою та повідомив їй, що група має достатньо їжі. Наступного дня зв’язок із актором несподівано зник. Після цього жінка звернулася за допомогою до МЗС Росії. Рідні почали хвилюватися за долю Іллі, оскільки в Казахстані тривають масові протести.

Пізніше Департамент з надзвичайних ситуацій повідомив, що Глинников знайшовся і з ним все гаразд.

Нагадаємо, що протести у Казахстані розпочалися ввечері 2 січня. Причиною стало підвищення цін на автогаз з 60 до 120 тенге за літр. Згодом мітингувальники розширили свої вимоги. Зокрема, вони хочуть відставки уряду та усунення від політики колишнього президента Нурсултана Назарбаєва.

Президент Казахстану погодився відправити уряд країни у відставку, після чого ввів у Алмати, Нур-Султані та Мангістауській області режим НС до 19 січня.

Під час протестів відбувалися жорсткі зіткнення між протестувальниками та силовиками, захоплення державних будівель та резиденції президента.