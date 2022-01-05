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У відповідь – тиша: жителі Казахстану просять підтримки у Скриптоніта і Сабурова

5 Січня 2022, 19:43
Валентина Чорна редакторка розділу Lifestyle
протест у Казахстані
Джерело: Depositphotos

На тлі протестів громадяни Казахстану публічно просять підтримки у відомих співвітчизників, які зараз живуть у Росії.

Зокрема, у соціальних мережах казахи звертаються до коміка Нурлана Сабурова, телеведучого Азамата Мусагалієва та співака Скриптоніта.

Користувачі мережі просять підтримати батьківщину, яка зараз потерпає від протестів та режиму надзвичайної ситуації.

  • Нурлан, ти ж знаєш, що діється у нашій країні, чому мовчиш? Тебе ж слухають мільйони!
  • Нурлан, казахи зараз воюють за незалежність! Підтримай нас!
  • Що там у вас в Казахстані? Сподіваюсь, ти підтримаєш свій народ, бажаю вашій країні процвітання.
  • Ну підтримай народ, будь ласка! Не перетворюйся на селебріті.
  • Аділь, зараз на твоїй Батьківщині проходять протести, і нам би хотілося почути думку відомих казахстанців щодо цього.
  • Аділь, всі чекають, чому мовчиш?
  • На Батьківщині протести, підтримав би свій народ.
  • Азамат, ви підтримуєте мітинги, які зараз проходять у Казахстані?
  • Азамат, всі чекають. Що скажеш з приводу протестів?
  • Азамат, ну скажи щось про свою країну! – пишуть у мережі.

Проте артисти поки що не реагують на численні коментарі казахів. Єдиним, хто відразу опублікував пост у соціальній мережі, став співак Дімаш Кудайберген.

Він закликав обидві сторони бути “максимально спокійними та серйозними”, а також постаратися ухвалити спільне рішення.

– Ціни та витрати зростають, і це важко для населення. Народ втомився. Тому необхідно вживати системні та конкретні заходи щодо підвищення рівня життя. Єдине, браття, давайте не нашкодимо нашій єдності, намагаючись залатати дірки, — написав співак.

Нагадаємо, що протести у Казахстані розпочалися ввечері 2 січня. Причиною стало підвищення цін на автогаз з 60 до 120 тенге за літр. Згодом мітингувальники розширили свої вимоги. Зокрема, вони хочуть відставки уряду та усунення від політики колишнього президента Нурсултана Назарбаєва.

Президент Казахстану погодився відправити уряд країни у відставку, після чого ввів у Алмати, Нур-Султані та Мангістауській області режим НП до 19 січня.

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Казахстан
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