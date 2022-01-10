Пропавшего в Казахстане российского актера Илью Глинникова нашли в горах Алматы.

Последние несколько дней звезда сериала Интерны не выходил на связь, находясь в горном лагере. Глинников отправился в Казахстан покорять пик Талгара еще до новогодних праздников.

3 января он в последний раз связался с мамой и сообщил ей, что у группы достаточно еды. На следующий день связь с актером неожиданно пропала. После этого женщина обратилась за помощью в МИД России. Родные начали переживать за судьбу Ильи, поскольку в Казахстане продолжаются массовые протесты.

Позже Департамент по чрезвычайным ситуациям сообщил, что Глинников нашелся и с ним все хорошо.

Напомним, что протесты в Казахстане начались вечером 2 января. Причиной послужило повышение цен на автогаз с 60 до 120 тенге за литр. Впоследствии митингующие расширили свои требования. В частности, они хотят отставки правительства и отстранения от политики бывшего президента Нурсултана Назарбаева.

Президент Казахстана согласился отправить правительство страны в отставку, после чего ввел в Алматы, Нур-Султане и Мангистауской области режим ЧП до 19 января.

Во время протестов происходили жесткие столкновения между протестующими и силовиками, захваты государственных зданий и резиденции президента.