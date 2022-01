Голлівудський актор Бред Пітт таємно зустрічається зі своєю сусідкою – шведською співачкою Люкке Лі.

Жінка живе в особняку, який розташований всього за кілька хвилин ходьби від маєтку актора в Лос-Анджелесі.

– Бред і Люкке змогли так легко сховатися від радарів преси, бо вони сусіди. Для Бреда ідеально спрацювало те, що та, хто йому подобається, живе так близько, – каже інсайдер.

Бред Пітт та Люкке Лі разом уже понад пів року. В середині січня пару бачили на побаченні в італійському ресторані Mother Wolf в Голлівуді.

Люкке Лі виступає у музичному жанрі інді-поп. Вона відома такими композиціями як I Follow Rivers та No Rest for the Wicked.

Співачка випустила вже чотири альбоми. Пісні Люкке Лі в різні часи займали лідируючі позиції в чартах багатьох країн, серед яких Швеція, Норвегія, Данія, Бельгія, Канада, США.

Зірка має шестирічного сина Діона від її колишнього продюсера Джефа Бхаскера.

До цього Бред Пітт перебував у шлюбі з акторкою Анджеліною Джолі. Подружжя оголосило про розлучення у 2016 році, і відтоді вони перебувають у напружених стосунках.

Більше того, Джолі навіть звинувачувала ексчоловіка в домашньому насильстві, але поки що офіційного рішення суду з цього приводу не було. Акторка просить, щоб діти не спілкувалися з Піттом, однак він не відступає і продовжує виборювати опіку над ними.