Рве і мече: Бред Пітт злий на Анджеліну Джолі через її виходи у світ з дітьми

Голлівудський актор Бред Пітт злиться через те, що його екс-дружина Анджеліна Джолі водить на червоні доріжки їхніх спільних дітей.

Про це пише New York Post із посиланням на свої джерела.

Акторка Анджеліна Джолі активно виходить у люди в рамках промо фільму Вічні. У світове турне акторка вирушила разом зі своїми дітьми, які супроводжують її на всіх прем’єрах.

Найбільше уваги прикуто до Шайло, яка раніше говорила, що хоче змінити стать. Тепер дівчинка активно з’являється на заходах у сукнях та з макіяжем.

Також світові ЗМІ рясніли новинами про те, що доньки Джолі з’являються на людях у її старих сукнях.

Цього року сім’я з’явилася на сторінках британського Vogue.

Більшість дітей Джолі та Пітта досі неповнолітні: Паксу – 17 років, Захарі – 16 років, Шайло – 15 років, близнюкам Вів’єн та Нокс – 13 років. 20-річний син Меддокс навчається в університеті у Південній Кореї.

– Анджеліна використовує дітей. Складно зрозуміти, чому в їхніх інтересах – виставлення напоказ. Бред ніколи не виводить дітей публічно – і він рідко про них говорить, – зазначило джерело.

Але джерело, яке знає Джолі, сказало: Діти, що не дивно, дуже незалежні. Вони не роблять того, чого не хочуть.

Розлучення Джолі та Пітта

Ще у 2016 році Анджеліна Джолі та Бред Пітт вирішили розлучитися. З того часу вони перебувають у напружених стосунках.

Більше того, Джолі навіть звинувачувала екс-чоловіка в домашньому насильстві, але поки що офіційного рішення суду з цього приводу не було. Акторка просить, щоб діти не спілкувалися з Піттом. Однак він не відступає і продовжує виборювати опіку над дітьми.