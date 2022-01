Голливудский актер Брэд Питт тайно встречается со своей соседкой – шведской певицей Люкке Ли.

Женщина живет в особняке, который расположен всего в нескольких минутах ходьбы от имения актера в Лос-Анджелесе.

– Брэд и Люкке смогли так легко спрятаться от радаров прессы, потому что они соседи. Для Брэда идеально сработало то, что та, кто ему нравится, живет так близко, – говорит инсайдер.

Брэд Питт и Люкке Ли вместе уже более полугода. В середине января пару видели на свидании в итальянском ресторане Mother Wolf в Голливуде.

Люкке Ли выступает в музыкальном жанре инди-поп. Она известна такими композициями как I Follow Rivers и No Rest for the Wicked.

Певица выпустила уже четыре альбома. Песни Люкке Ли в разное время занимали лидирующие позиции в чартах многих стран, среди которых Швеция, Норвегия, Дания, Бельгия, Канада, США. У звезды есть шестилетний сын Диона от ее бывшего продюсера Джеффа Бхаскера.

До этого Брэд Питт состоял в браке с актрисой Анджелиной Джоли. Супруги объявили о разводе в 2016 году, и с тех пор они находятся в напряженных отношениях.

Более того, Джоли даже обвиняла экс-супруга в домашнем насилии, но пока официального решения суда по этому поводу не было. Актриса просит, чтобы дети не общались с Питтом, однако он не отступает и продолжает бороться за опеку над ними.