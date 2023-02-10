Гурт Антитіла презентував відеокліп на пісню Фортеця Бахмут. У ролику справжні військові й реальна, не постановочна робота української артилерії по ворожих цілях у найгарячішій точці світу сьогодні – місті Бахмут.
Щоб зняти відео, Антитіла знову відправилися на передову і три доби провели разом з гаубичним розрахунком на справжніх позиціях під час виконання бойових завдань під Бахмутом, який став одним із символів цієї війни. І пісня, і кліп присвячені всім Збройним силам України і всьому українському народу, який чинить шалений опір російським окупантам.
Ідея кліпу полягає в тому, що снаряди із написаними на них цитатами з пісні, відправляються підрозділом у напрямку ворога і знищують його, в буквальному сенсі, словами з композиції.
В кадрі представ бойовий підрозділ 59 гаубичного артдивізіону 45 окремої артилерійської бригади. У кліпі реальні влучання по реальних ворожих цілях – скупчення техніки, БК ворога.
За словами фронтмена гурту Тараса Тополі, вони довго шукали ідею для кліпу, були й інші, але втілити під час війні їх неможливо. Каже синхрони знімали вже в Києві, на Льодовому стадіоні – закрита локація, не для всіх.
– В кадрі також бойовий автомобіль медичного підрозділу Маестро 130 бТРО, який використовувався на бойових завданнях Антитілами. Головні герої кліпу зовсім не актори, а справжні воїни 45 окремої артилерійської бригади. Якогось особливого кастингу не було. До останнього моменту, допоки знімальна група не прибула на позиції, ніхто не знав, хто саме буде на них. Це реальний підрозділ, який виконував бойове завдання, знаходячись на бойовому чергуванні, – розповів Тарас.