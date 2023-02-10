Гурт Антитіла презентував відеокліп на пісню Фортеця Бахмут. У ролику справжні військові й реальна, не постановочна робота української артилерії по ворожих цілях у найгарячішій точці світу сьогодні – місті Бахмут.

Щоб зняти відео, Антитіла знову відправилися на передову і три доби провели разом з гаубичним розрахунком на справжніх позиціях під час виконання бойових завдань під Бахмутом, який став одним із символів цієї війни. І пісня, і кліп присвячені всім Збройним силам України і всьому українському народу, який чинить шалений опір російським окупантам.

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Ідея кліпу полягає в тому, що снаряди із написаними на них цитатами з пісні, відправляються підрозділом у напрямку ворога і знищують його, в буквальному сенсі, словами з композиції.

В кадрі представ бойовий підрозділ 59 гаубичного артдивізіону 45 окремої артилерійської бригади. У кліпі реальні влучання по реальних ворожих цілях – скупчення техніки, БК ворога.

За словами фронтмена гурту Тараса Тополі, вони довго шукали ідею для кліпу, були й інші, але втілити під час війні їх неможливо. Каже синхрони знімали вже в Києві, на Льодовому стадіоні – закрита локація, не для всіх.